Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi VAR hakemine uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bugün saat 20.00'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçıyla başlıyor.
Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş'tan Göztepe maçına atanan VAR hakemi Erkan Engin'e yönelik uyarı niteliğinde bir paylaşım geldi.
Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin!' ifadeleri kullanılarak Erkan Engin'in geçmiş Beşiktaş maçlarından örnekler verildi.
Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! pic.twitter.com/xEqwVIrCAU— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2025