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Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama

Beşiktaş cephesinden Başakşehir maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e tepki geldi

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:38
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:53
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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e eleştiri

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
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Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael'in yerine yardımcı antrenör David Murray katıldı.

Başakşehir'e karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Murray, "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntımız yoktu, sadece bugün günümüzde değildik. Bu tarz maçlarda atamadığınız zaman gol yememek de önemli. Fırsat yakaladık ama bugün maalesef kale önünde iyi değildik. Önceki maçlarda bireysel kalitemiz kilidi açmaya yetti. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var, bundan dersler çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Murray, Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında ise, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonu ise kafam karışır. VAR’a bakılmamasını da anlamış değilim. Kurallar kafa karıştırmamalı. Büyük maçlarda, büyük kararlar veriyorsunuz. Herkes büyük efor sarf ediyor, anlık kararlar maçın soncunu değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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