Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım

PFDK, Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası PFDK tarafından verildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”

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