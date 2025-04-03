Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası PFDK tarafından verildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”