Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası PFDK tarafından verildiği duyuruldu.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI
Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”
YORUMSUZ ????— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2025
BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak… pic.twitter.com/bOLsQAldFT