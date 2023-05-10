Beşiktaş'tan iki yıldızına yeni sözleşme

Beşiktaş’ta iç transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılar, Mert Günok ve Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile 1 yıl daha anlaşmaları bulunan Mert ve Salih’e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

ÜCRETLERİ DE YÜKSELECEK

Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki oyuncu ile de gelecek sezon öncesi sözleşme imzalamayı planlıyor. Yapılacak yeni kontratlarda Mert ve Salih’in yıllık ücretleri de yükseltilecek.

MERT KALEYİ DEVRALDI

Bu sezon siyah beyazlı takımda 29 maça çıkan Salih Uçan 3 gol attı, 6 asist yaptı. Şenol Güneş’in göreve gelmesi ile kaleye geçen Mert Günok ise 21 maçta görev yaptı. 34 yaşındaki file bekçisi, iyi performansı sonrası Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı geçerek yeniden A Milli Takım kalesine geçti.