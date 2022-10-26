Beşiktaş Ismael'e teşekkür etti

Beşiktaş Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael için kısa bir mesaj yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
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