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Beşiktaş Ismael'e teşekkür etti

Beşiktaş, Valerien Ismael için kısa bir mesaj yayımladı

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 23:29
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Beşiktaş'tan Ismael açıklaması

Beşiktaş Ismael'e teşekkür etti
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Beşiktaş Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael için kısa bir mesaj yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

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