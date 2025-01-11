Beşiktaş'tan İsmail Kartal sürprizi

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından takımın başına bir ismi getirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine İsmail Kartal geldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 99 puan kazanarak rekor kıran ancak Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran İsmail Kartal bu sezon takım çalıştırmadı.

İSMAİL KARTAL GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre İsmail Kartal ismi Beşiktaş'ın gündeminde. Anlaşma sağlanırsa tecrübeli teknik adamla üç senelik kontrat yapılacak. Siyah beyazlılar daha önce Sergen Yalçın ile görüşmüş ancak kardeşinin sağlık durumu nedeniyle olumsuz yanıt almıştı.

Türk Milli Takımını çalıştıran Vincenzo Montella için TFF ile görüşen Beşiktaş İtalyan isim için izin alamamıştı. Roger Schmidt ismi ise istediği ücret nedeniyle gerilerde kaldı.