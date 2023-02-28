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Beşiktaş’tan istifa eden Bahçeli tuttuğu yeni tuttuğu takımını açıkladı

Beşiktaş üyeliğinden istifa eden MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni takımını duyurdu. Bahçeli “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:01
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Beşiktaş’tan istifa eden Bahçeli yeni takımını açıkladı

Beşiktaş’tan istifa eden Bahçeli tuttuğu yeni tuttuğu takımını açıkladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu. Tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Bahçeli “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.

Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm."

 

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