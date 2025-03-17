Beşiktaş’tan ‘Kadro dışı’ iddialarına yanıt geldi

Beşiktaş’ta üst üste gelen mağlubiyetler sonrası ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bazı haberlerde siyah beyazlıların Galatasaray derbisi öncesi bazı oyuncuları kadro dışı bırakacağı iddia edildi.

Beşiktaş’tan söz konusu iddialara yanıt geldi. Siyah beyazlılar iddiaları yalanladı.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şöyle:

"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."