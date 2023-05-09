Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı

Beşiktaş Futbol Akademisi, Nanook F.C ile genç oyuncu keşif anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı

Beşiktaş Futbol Akademisi, özellikle ABD ve Kanada’da etkin olan, yetenekli sporcuları keşfederek onları profesyonel hale gelirken destekleyen Nanook F.C ile genç oyuncu keşif anlaşması imzaladı.
Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor’dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Ontario Ligi’nde şampiyon olarak Kanada Premier Lig’e yükselen Nanook F.C’nin Başkanı Adam Enver Garipoğlu ile bir araya gelerek iş birliği anlaşmasını imzaladı.

"GÜZEL SONUÇLAR VERMESİNİ ARZULAMAKTAYIZ"
Fidan, iş birliği anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Bu anlaşmanın bizim için önemi sadece Amerika kıtasında Beşiktaşımızın adını duyurmak değil, aynı zamanda altyapı oyuncularımızın da bu kıtada top koşturabilmelerini sağlamaktır. Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC’nin gerçekleştireceği seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız. Uzun yıllar süreceğine inandığımız anlaşmanın her iki taraf için de güzel sonuçlar vermesini arzulamaktayız.” diye konuştu.

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