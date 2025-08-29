Beşiktaş'tan KAP bildirimi! Yıldız oyuncu resmen ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Al Musrati’nin geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar 2 milyon euro bedelle Verona'ya kiralandığını ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

