Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getirdi. Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.

WILFRIED NDIDI BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlıların yeni transferi Ndidi, sabaha karşı 05:30'da İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun şehre gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır."

