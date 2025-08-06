Beşiktaş'tan Kasper Dolberg için teklif!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Kasper Dolberg için teklif!

Abraham'ın yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın Anderlecht'te forma giyen Kasper Dolberg için harekete geçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, golcü oyuncu için ilk teklifini yaptığı kaydedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisinin Kasper Dolberg olduğu öğrenildi.

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ANDERLECHT'TEN BEŞİKTAŞ'A KASPER DOLBERG İÇİN RET!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Dolberg için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.Belçika kulübü ise, siyah-beyazlıların teklifini yeterli bulmadı ve reddetti. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

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