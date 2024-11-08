Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: Devletimiz gerekeni yapacaktır

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: Devletimiz gerekeni yapacaktır

Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş -Maccabi Tel Aviv maçı için yeni gelişme. Feyyaz Uçar açıkladıBeşiktaş -Maccabi Tel Aviv maçı için yeni gelişme. Feyyaz Uçar açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.

Son Haberler
Batman’da apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
Batman’da apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
Elazığ’da teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Elazığ’da teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Isparta’da tuvalet giderine sıkışan yavru kurtarıldı
Isparta’da tuvalet giderine sıkışan yavru kurtarıldı
Tarsus'ta bariyerlere çarpıp, devrilerek alev alan TIR'ın şoförü öldü
Tarsus'ta bariyerlere çarpıp, devrilerek alev alan TIR'ın şoförü öldü
Kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı
Kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı