Beşiktaş'tan Nuri Şahin açıklaması: Resmen duyurdular!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Nuri Şahin açıklaması: Resmen duyurdular!

Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer ve Nuri Şahin'le ilgili çıkan haberler üzerine resmi açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shaktar Donetsk'e elendikten sonra eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın görevden alınacağı ve yerine Nuri Şahin'in getirileceği iddialarıyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

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Haberleri yalanlayan Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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