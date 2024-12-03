Beşiktaş'tan olağanüstü kongre kararı. Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan olağanüstü kongre kararı. Tarih belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Mayıs ayında kongreye gitmesi beklenen siyah beyazlılar tarihi erkene çekerek 29 Aralık olarak belirledi.

Geçen hafta büyük bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Brad Fiedel’ın görevine son verilirken Başkan Hasan Arat önce Futbol A.Ş.’den ardından ise kulüp başkanlığından istifa etti.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada yönetimin Hüseyin Yücel başkanlığında devam ettiği belirtilirken mayıs ayında olağan kongre yapılması bekleniyordu.

Ancak gelen son dakika açıklaması işleri daha fazla karıştırabilir. Beşiktaş yönetimi yaptığı açıklamada olağanüstü kongreye gitme kararı alındığı belirtildi. Olağanüstü kongrenin 29 Aralık’ta yapılacağı açıklandı.

Alınan karar sonrası Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah beyazlılarda Hüseyin Yücel’in başkan adayı olması beklenirken, Serdal Adalı ve Fikret Orman’ın kararı merakla bekleniyor.

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