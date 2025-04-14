Beşiktaş'tan olaylı Divan Kurulu için açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan olaylı Divan Kurulu için açıklama

Beşiktaş, Divan Kurulu toplantısında yaşananlarla ilgili Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu'nda gerçekleştirdiği 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, olaylar nedeniyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Son Haberler
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet