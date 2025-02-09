Beşiktaş'tan olaylı maç sonrası imalı paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında evi RAMS Park’ta Adana Demirspor’u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, mücadelede 1-0 öndeyken dakikalar 32’yi gösterdiğinde Adana Demir sahadan çekildi. Mücadele bu sebeple yarıda kaldı.

Maç esnasında Mertens’in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını göstermiş, 12’nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, takımını öne geçirmişti.

"BİZ BEŞİKTAŞIZ, ŞEREFİMİZLE OYNAR, HAKKIMIZLA KAZANIRIZ"

Yaşanan olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine otururken, Adana Demirspor ve Galatasaraylı yöneticilerden zehir zemberek açıklamalar geldi. Maç sonrası Fenerbahçe'den açıklama gelirken, bir imalı açıklama da Beşiktaş'tan geldi.

Beşiktaş sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımda, "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaşız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız" ifadelerini kullandı.