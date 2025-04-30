Beşiktaş'tan önemli imza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Beşiktaş'tan önemli imza

Beşiktaş Kulübü, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile iş birliği protokolü imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş mahallesinde bulunan 15 dönüm 382,49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazın üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha

Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır.

Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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