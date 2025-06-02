Beşiktaş'tan Onyekuru için resmi açıklama

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun siyah beyazlı kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile Transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."