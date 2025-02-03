Beşiktaş’tan orta saha için flaş hamle: Kiradaki oyuncusunu çağıracak

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Beşiktaş’tan orta saha için flaş hamle: Kiradaki oyuncusunu çağıracak

Beşiktaş’ta orta saha rotasyonu yeniden şekilleniyor. 3 oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanan siyah beyazlıların Hadziahmetovic'i kiralıktan çağırması bekleniyor.

Beşiktaş ara transferde henüz bir oyuncu ile sözleşme imzalayamazken kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili büyük hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Onana Genoa’ya kiralanırken Ndour ise Fiorentina’ya gidecek. Öte yandan Al Musrati’nin Monaco’ya transferinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

Siyah beyazlılarda söz konusu gelişmelerle birlikte orta saha rotasyonunda büyük eksik olacağı belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin rotasyondaki boşluğu gidermek için yaptığı plan ortaya çıktı. Buna göre geçirdiği ağır sakatlık sonrası Çaykur Rizespor’a gönderilen Amir Hadziahmetovic'in takıma dönmesi gündeme geldi. Beşiktaş yönetiminin tecrübeli oyuncuyu kiralıktan çağırabileceği belirtiliyor.

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Son haftalarda çıkış yakalayan oyuncunun yeniden siyah beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki anlaşmada Hadziahmetovic'i kiralıktan çağırmayı sağlayan bir madde olduğu öğrenildi.

Bosna Hersekli futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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