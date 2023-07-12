Beşiktaş'tan Ortega'ya sıcak takip

Yeni sezona daha güçlü bir şekilde girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sol bek transferi için rota Arjantin’e çevrildi.

4-5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

TRT Spor’da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Velez Sarsfield forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Francisco Ortega’yı gündemine aldı. Genç sol bekin takımdan ayrılmasına sıcak bakan Velez Sarsfield ise oyuncu için 4-5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, Arjantin Ligi’nde 22 maçta forma giyen Francisco Ortega bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

