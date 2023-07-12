Beşiktaş'tan Ortega'ya sıcak takip

Siyah-beyazlılar Velez Sarsfield'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek Francisco Ortega’yı gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Ortega'ya sıcak takip

Yeni sezona daha güçlü bir şekilde girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sol bek transferi için rota Arjantin’e çevrildi.

4-5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
TRT Spor’da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Velez Sarsfield forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Francisco Ortega’yı gündemine aldı. Genç sol bekin takımdan ayrılmasına sıcak bakan Velez Sarsfield ise oyuncu için 4-5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon, Arjantin Ligi’nde 22 maçta forma giyen Francisco Ortega bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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