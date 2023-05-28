Beşiktaş'tan Redmond kararı

Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi biten Redmond, 8 Eylül 2022 tarihinde siyahbeyazlı kulübe 1 yıllık imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Kartal'da adeta küllerinden yeniden doğan Nathan Redmond kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı profesyonellerle yeni sözleşme konusunda görüşme gerçekleştiren İngiliz oyuncu takımda kalmak istediğini bildirdi. Taraflar arasında maddi konularda da bir problem bulunmadığı öğrenildi.

TEK ENGEL EŞİ

Ancak Redmond'un Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalama ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi. Yetenekli futbolcunun kısa süre sonra doğum yapacak eşi Blaise kesin olarak İngiltere'ye dönmeyi planlıyor. İngiliz oyuncu eşini ikna etmeyi başarırsa Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak. Deneyimli futbolcu aksi halde ülkesine dönecek ve büyük olasılıkla Premier Lig'den bir kulüple anlaşacak.



12 GOLE DİREKT KATKI

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Nathan Redmond toplam 28 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.