Beşiktaş'tan rekor satış! Gedson Fernandes'in bonservisi açıklandı

Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya satışının mali detaylarını Rus basınına açıkladı.

Graf, Odds.ru'ya yaptığı açıklamada, Portekizli yıldızın Spartak Moskova'ya toplam 27 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağını söyledi.

Bu bedel, Beşiktaş tarihinin de en yüksek bonservis geliri olarak kayıtlara geçecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirse de henüz anlaşma detaylarını duyurmadı.