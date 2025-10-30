Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;

"2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 9. sırada yer alıyor.