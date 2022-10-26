Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi: Valerien Ismael ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen bitti.

Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgiliğ açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

RESMİ SİTEDEN TEŞEKKÜR

Beşiktaş, Fransız teknik direktöre resmi internet sitesinden veda mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Valerien Ismael, Mart ayından bu yana çalıştığı Beşiktaş'ta toplam 18 maça çıkmış, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.