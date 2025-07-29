Beşiktaş'tan Roma ve West Ham United seferi

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Gedson Fernandes’i de Rusya'ya gönderen siyah beyazlıların savunma hattına takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan bir habere göre siyah-beyazlı ekip, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz durumda olan sağ bek Luis Perez ile ilgileniyor. Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

RACHİCA-ABRAHAM ATIŞMASI

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica’nın Shakhtar Donetsk maçında taraftardan gelen tepki sonrası morali bozuldu. Kosovalı futbolcunun, yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü. Yeni transfer Tammy Abraham ile maç içinde yaşadığı tartışmanın ardından yönetime “Bana kulüp bulun” dediği iddia edildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær’in de Rashica için “gönderilebilir” raporu verdiği basına yansıdı. Oyuncunun kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ORTA SAHA VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, orta sahaya takviye için Premier Lig ekibi West Ham’da forma giyen Arjantinli Guido Rodriguez ile ilgileniyor. İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladı ve West Ham ile temas kurdu. 31 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtiliyor.

Hücum hattına bir takviye daha planlayan Beşiktaş’ın, Ciro Immobile’nin takımdan ayrılması ve Tammy Abraham’ın transferinin ardından Artem Dovbyk’i listesine aldığı iddia edildi. İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Dovbyk için nabız yokluyor.

SOSYAL MEDYADA İMALI PAYLAŞIM

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Keny Arroyo da ayrılık iddialarının merkezinde.

Oyuncunun, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımlarını silmesi dikkat çekerken, yaptığı “Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir…” paylaşımı gündem oldu.

Geride kalan yarım sezonda sadece 12 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Arroyo, formadaki 10 numarasını yeni transfer Orkun Kökçü’ye devretmişti. Kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken genç oyuncu Arroyo sosyal medya hesaplarını kapattı. Siyah-beyazlı kulüp ‘Dijital zorbalığa hayır’ paylaşımında bulundu.

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