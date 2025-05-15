Beşiktaş'tan Romulo açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması

Beşiktaş, Göztepe'nin Romulo için 5.5 Milyon Euro ücret talep ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı

Beşiktaş "Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığını" şu ana kadar hiçbir girişimde bulunulmadığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz.

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