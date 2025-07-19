Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Gerilme ve kanama..."

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Gerilme ve kanama..."

Beşiktaş Kulübü, Wolfsberger ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanan Mustafa Hekimoğlu için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun uyluk üst adelesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.

Beşiktaş, Avusturya kampında Wolfsberger ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

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İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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