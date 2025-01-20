Beşiktaş’tan Serdar Topraktepe için karar çıktı

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması sonrası takımın başına Serdar Topraktepe geçmişti. Siyah beyazlıların Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasına kadar takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılması bekleniyordu.

Beşiktaş yönetimi Serdar Topraktepe için kararını verdi. Buna göre, Topraktepe’ye teknik ekipte yer alması için teklif yapıldı. Tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Böylece Serdar Topraktepe, Erling Moe ile birlikte Solskjaer'in yardımcılığını yapacak.