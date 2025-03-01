Beşiktaş'tan "Şeref dolu 122 yıl" pankartı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken siyah beyazlılar kuruluşunun 122. yılını coşkulu bir şekilde kutladı.

Kale arkası tribünde açılan pankartta "Şeref dolu 122 yıl" yazarken futbolcular özel hazırlanan tişörtlerle sahaya çıktı. Siyah beyazlı kulübün bu özel günde hazırlattığı pankartta Mustafa Kemal Atatürk, kulübün efsane isimleri Baba Hakkı (Hakkı Yeten) ve Süleyman Seba ile birlikte Beşiktaş'ın kurucuları yer aldı.