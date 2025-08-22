Beşiktaş'tan sol beke bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Benfica'dan transfer ettiği Jurasek'ten istediği performansı alamayan siyah beyazlılar sol beke bir takviye daha yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Beşiktaş, kariyerine İskoç ekibi Rangers'ta devam eden Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

???? Beşiktaş, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 22, 2025

Sercan Dikme'nin aktardığına göre Yılmaz sağlık kontrollerinden geçmek için bu akşam 23.15’te İstanbul’a gelecek.

Rıdvan Yılmaz sağlık kontrollerinden geçmek için bu akşam 23.15’te İstanbul’a gelecek. @SportsDigitale https://t.co/IgqM110MDw — Sercan Dikme (@sercan_dikme) August 22, 2025

2022 yazında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'a imza atan 24 yaşındaki futbolcu, alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'a geri dönüyor.

Rıdvan Yılmaz Rangers formasıyla geçen sene çıktığı 29 maçta 2 asist üretmişti.