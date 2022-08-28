Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha

Beşiktaş'ın İngiltere'den Weghorst, Saiss ve Masuaku'nun ardından ünlü futbolcu Dele Alli'yi de transfer etmesi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

İngiltere'nin ünlü Skysports kanalı, Dele Alli transferini duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da. Bu çılgın kulüp adeta Premier Lig takımı kuruyor. Dünyanın en yetenekli futbolcularından birini 26 yaşında ikna etmek inanılmaz bir olay. Dele Alli, NKoudou ve Valerien Ismael'le yaptığı görüşmelerden sonra ikna oldu. Yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'yi seçti. Kariyerini tekrar canlandırmayı hedefliyor.”

Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı kulübün İngiltere Premier Lig'den bir transferi daha bitirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Siriki Dembele için kulübü Bournemouth ile sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaştığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcunun da gelmeyi kabul ettiği, kiralama sözleşmesine koyulacak satın alma opsiyonunda da anlaşmanın sağlanması durumunda transferin tamamlanacağı belirtildi.

Fildişili olan, İskoçya vatandaşlığı da bulunan Dembele için Bournemouth menajeri Scott Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" diyerek transfere onay verdi.