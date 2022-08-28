28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha

Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha

Bu sezon İngiltere Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bir futbolcu için daha anlaşma sağladı

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 18:16
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 18:30
Takip Et

Beşiktaş'tan son bomba: Hocası açıkladı

Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha
+
Aa
-

Beşiktaş'ın İngiltere'den Weghorst, Saiss ve Masuaku'nun ardından ünlü futbolcu Dele Alli'yi de transfer etmesi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

İngiltere'nin ünlü Skysports kanalı, Dele Alli transferini duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da. Bu çılgın kulüp adeta Premier Lig takımı kuruyor. Dünyanın en yetenekli futbolcularından birini 26 yaşında ikna etmek inanılmaz bir olay. Dele Alli, NKoudou ve Valerien Ismael'le yaptığı görüşmelerden sonra ikna oldu. Yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'yi seçti. Kariyerini tekrar canlandırmayı hedefliyor.” 

Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı kulübün İngiltere Premier Lig'den bir transferi daha bitirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Siriki Dembele için kulübü Bournemouth ile sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaştığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcunun da gelmeyi kabul ettiği, kiralama sözleşmesine koyulacak satın alma opsiyonunda da anlaşmanın sağlanması durumunda transferin tamamlanacağı belirtildi.

Fildişili olan, İskoçya vatandaşlığı da bulunan Dembele için Bournemouth menajeri Scott Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" diyerek transfere onay verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
2
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
3
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
4
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
5
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
6
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
7
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.