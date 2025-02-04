Beşiktaş’tan Sörloth açıklaması: Resmen duyurdular

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ın Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile anlaştığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Golcü oyuncu ile el sıkışan siyah beyazlıların transferi kısa sürede bitirmeyi amaçladığı belirtiliyordu.

Konuyla ilgili Beşiktaş’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan siyah beyazlılar Sörloth ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.”