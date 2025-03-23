Beşiktaş’tan sponsorluk iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden sponsorluk anlaşmalarına yönelik çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımlandı.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Dubai'ye giderek sponsorluk görüşmesi yaptığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Serdal Adalı’nın Dubai’de Ortadoğulu şirketlerle sponsorluk görüşmesi yaptığı iddiası tamamen hayal ürünüdür." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Taraftarlarımızdan son dönemde arttığını gözlemlediğimiz masa başında kurgulanmış manipülatif haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzdeki gelişmeler hakkında doğru bilgilere ulaşmak amacıyla resmi internet sitemizle sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.