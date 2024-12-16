Beşiktaş’tan sürpriz hamle. Portekiz takımının hocasına teklif verdiler

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Serdar Topraktepe'yi getiren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, son olarak Sporting B takımında görev yapan antrenör Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptı. Portekiz basınındaki haberde siyah beyazlı takımın Çelikkaya'ya hangi görev için teklif yaptığı yazılmadı.

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN EKİBİNE GELECEK



Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre ise Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin ekibini güçlendirmek amacıyla, Pro Lisansı bulunan Filipe Çelikkaya ile görüştü. Bununla birlikte görüşmeler olumlu geçmesine rağmen, kongre nedeniyle bekleme kararı alındığı ifade edildi.



Vitoria, Shakhtar, Chaves, Almada ve Al-Ahli'de yardımcı antrenör olarak çalışan Çelikkaya, son olarak Sporting B'de görev yaptı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 yılında görevinden ayrıldı.