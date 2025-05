Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılan taraf 1-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu.

SURVIVOR ELEME GECESİ

Maçın ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından Survivor temalı bir paylaşım geldi. Adada kurulan konseyde Talisca, En-Nesyri, Rafa Silva, Gedson Fernandes bulunurken Solskjaer Mourinho'nun adını yazıyor ve Portekizli teknik adamı adadan gönderiyor.

He knows how to win. ???? pic.twitter.com/bYeG0lptOZ