Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş galibiyetin tadını çıkarıyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılan taraf 1-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu.

SURVIVOR ELEME GECESİ

Maçın ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından Survivor temalı bir paylaşım geldi. Adada kurulan konseyde Talisca, En-Nesyri, Rafa Silva, Gedson Fernandes bulunurken Solskjaer Mourinho'nun adını yazıyor ve Portekizli teknik adamı adadan gönderiyor.

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Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
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