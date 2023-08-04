Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den taraftarın ısrarla istediği Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Şampiyonluk parolası ile yeni sezona başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhun Kazancı'nın istifası sonrası transferleri gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi Asbaşkan Emre Kocadağ, yoğun mesai harcıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Ahmet Nur Çebi, taraftarın ısrarla istediği Al-Nassr'da forma giyen Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

''BU TABLO İÇİNDE ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL''
Talisca'nın yüksek maliyetine değinen Ahme Nur Çebi, "Kalitesi herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla yılda 10 milyon Euro üstünde garanti ücreti var. Böyle oyuncunun bonservis bedeli de en az 2 ile 2.5 milyon Euro katıdır. Bu tablo içinde almamız mümkün değil. İlerde şartlar değişir, bütçemize uygun hal alırsa elbette eski oyuncumuza talibiz. Kapımız her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını terletmişti.

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