Beşiktaş'tan taraftarlarına müjde! Ücretsiz izlenebilecek

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

ÜCRETSİZ İZLENECEK

Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi.