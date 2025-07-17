Beşiktaş'tan tatsız final: 'Umarım Donetsk maçına yetişir'

Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Petrzalka 1898, 10'uncu dakikada David Bordac, 12'nci dakikada Patrik Danek ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 54'üncü dakikada Ernest Muci kaydetti.

'9 NUMARA KULLANMAYI SEVEN BİR HOCAYIM'

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer şunları söyledi:

"Sezon önü her zaman zordur. Gelecek hafta önemli maçlarımız başlıyor. Shakhtar'a hazır olmamız lazım. Mustafa'nın bir kas sakatlığı var bir süre olmayacak. MR çekilecek. Semih dün sakatlandı. Gedson'un sakatlıkları var. Sezon öncesi kamplarda bu olabiliyor.

90 dakikaya hazır olmaları gerekiyor oyuncuların. Dün altı oyuncumuz 90 dakika oynadı. Önümüzdeki Shakhtar Donetsk maçında 14-15 oyuncuyu kullanacağız. Orkun bizimle yüzde yüz başlamadı. Umarım o da Donetsk maçında 14-15 kişinin parçası olacak.

Bugün baktığımız zaman santrforumuz yoktu. Semih sakat, Can sakat. Tammy de dün oynadı. 4-2-3-1 deyin, 4-3-3 deyin ben bir santrforla oynayacağım. Sisteme ne derseniz deyin hızlı oynamamız lazım. 9 numara kullanmayı seven bir hocayım. En az bir santrfor kullanacağım."