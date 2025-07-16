Beşiktaş'tan tatsız prova! Genç yıldız maçı bitiremedi

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Beşiktaş'tan tatsız prova! Genç yıldız maçı bitiremedi

Avusturya kampında hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da girdiği kampla devam eden Beşiktaş, Avusturya ekibi Wolfsberger ile hazırlık maçı yaptı.

Maça Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıkan siyah beyazlılar, 30'uncu dakikada Zukic'in attığı golle 1-0 geri düştü.

Siyah beyazlılar 36'ncı dakikada Demir Ege'nin ayağından bulduğu golle skora denge getirdi.

44'üncü dakikada yediği golle tekrar geri düşen Beşiktaş, 45+1'de Kartal'ın attığı harika frikik golüyle bir kez daha skoru eşitledi.

55'inci dakikada Kojzek'in golüyle 3-2 öne geçen Wolfsberger maçı da bu skorla kazandı.

46'ncı dakikada Abraham'ın yerine oyuna giren genç forvet Mustafa Hekimoğlu, 60'ıncı dakikada sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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