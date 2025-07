Beşiktaş'tan teşekkür: Zafer Algöz, Ceza...

Beşiktaş, kısa sürede büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü'nün transfer videosuna ilişkin resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah beyazlı kulüp tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Orkun Kökçü için dijital mecralarımızdan yayınladığımız videoda, efsane futbolcularımız; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Atiba Hutchinson ve Pascal Nouma ile Beşiktaşlı sanatçılar Zafer Algöz ve Ceza rol aldı.

İstanbul Boğazı’nın bütün ihtişamıyla gözüktüğü videoya ana mekan olarak İstanbul’un önemli tarihi noktalarından Ihlamur Kasrı ev sahipliği yaptı.

Transfer sürecinde kulübümüze duyduğu güçlü aidiyetle şanlı formamızı giymek için önemli fedakarlıklarda bulunan Orkun Kökçü için hazırladığımız videoda rol alarak bizi mutlu eden, aramızda görmekten her daim gurur duyduğumuz, beyefendi kişilikleriyle camiamızı her zaman her yerde en iyi şekilde temsil eden efsane futbolcularımız; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Atiba Hutchinson ve Pascal Nouma’ya, kıymetli Beşiktaşlı sanatçılar Zafer Algöz ile Ceza’ya, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na, Bezmialem Valide Sultan Camii (Dolmabahçe Camii) görevlilerine ve moda sponsorumuz Damat Tween’e içtenlikle teşekkür ederiz.