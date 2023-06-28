Beşiktaş'tan TFF çıkışı

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Engin Baltacı, "Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin" diyerek camiaya mesaj gönderdi.

Beşiktaş'tan TFF çıkışı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta düzenlenen bayramlaşma törenine ikinci başkan Engin Baltacı, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Engin Baltacı, törende camiaya selenirken şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın.

"GÜÇLÜ YUMRUK"

TFF Kongresindeki Mehmet Büyükekşi'nin tepkisini eleştiren Baltacı, "Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu Spor
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında Güncel
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da Spor
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı Güncel
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı Güncel
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor Şifalı Bitkiler
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak Magazin
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak