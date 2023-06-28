Beşiktaş'tan TFF çıkışı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta düzenlenen bayramlaşma törenine ikinci başkan Engin Baltacı, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Engin Baltacı, törende camiaya selenirken şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın.

"GÜÇLÜ YUMRUK"

TFF Kongresindeki Mehmet Büyükekşi'nin tepkisini eleştiren Baltacı, "Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim" diye konuştu.