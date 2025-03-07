Beşiktaş'tan TFF'ye flaş derbi talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş derbi talebi

Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi için yabancı hakem talep ettiklerini açıkladı. Açıklamada, "TFF, Galatasaray derbisi için yaptığımız başvuruya pazartesi günü yanıt verecek" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Beşiktaş'tan TFF'ye flaş derbi talebi
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş derbi talebi