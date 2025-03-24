Beşiktaş’tan TFF’ye sert sözler: Kimse Beşiktaş’ı hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın

Süper Lig’de 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği belirsizliğini koruyor. TFF yönetiminin yarın toplanarak hakem konusunda karar vermesi beklenirken kulislerden yansıyan iddialar derbiyi yerli hakemin yöneteceğini yönünde.

Daha önce defalarca derbi maçlarında yabancı hakem istediğini belirten ve TFF’ye resmen başvuran Beşiktaş’tan yeni açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada derbi maçında yerli hakemin görev alacağı yönünde çıkan iddialara dikkat çekilerek bu durumun adaletsizliğe neden olacağı vurgulandı. Beşiktaş yönetimi yaptığı yazılı açıklamada “Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” ifadelerine yer verdi

Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz; Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”