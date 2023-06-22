Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi teklif. Ahmet Nur Çebi Büyükekşi'ye neler söyledi neler

TFF'nin genel kuruluna dört büyük kulübün başkanı da katılım sağlamasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye ilginç bir teklifte bulundu.

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi teklif. Ahmet Nur Çebi Büyükekşi'ye neler söyledi neler

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin genel kurulunda söz alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi şunları söyledi:

"Son bir sene içerisinde TFF yönetimiyle Beşiktaş arasında bir huzursuz süreç yaşandı. Geçen sezon Beşiktaş'ın uğradığı sıkıntıları paylaşma ihtiyacımız var.

Bunlardan bir tanesi, Alanyaspor maçında Yasin Kol hakemimiz aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bunlar görmezden gelindi. İki hafta sonra yeniden görev verildi.

Ankaragücü maçında Josef de Souza, bir holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza kesildi. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi ve gereği yapılmadı.

Sivasspor - Galatasaray maçında ofsaytımsı pozisyonun VAR kayıtları açıklanırken, futbolcumuz N'Koudou ve Beşiktaş konuya neden dahil edildi. Bir daha da VAR kayıtlarını açıklama cesareti gösterilemedi.

Sayın Başkan Allah yardımcınız olsun. Bunu samimiyetle söylüyorum. Buradan bir öneri yapmak istiyorum. Seçildikten sonra kurullarınızı siz atamak yerine, tüm genel kurul üyelerinin oylarıyla belirlemeyi düşünür müsünüz?

Rica ediyorum sayın başkanım, MHK Başkanını değiştirmekle bir şey değişmiyor. Hakemlerin topluca değişmesi lazım. Bu hakemlerin hepsinin kulüplerle bir geçmişi var. 20-30 tane yeni hakem çıkaramıyor muyuz? Hep aynı hakemler geliyor. Bunu kökten çözün."

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