Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonu Asbaşkan Murat Kılıç'tan sert tepki geldi.

MURAT KILIÇ: 'BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Kılıç şunları söyledi:

"Sonuçtan mutlu değiliz, oyuncularımızı tebrik ediyoruz.

VAR hakemi, hakemi çağıramaz. Hakemin sahada vereceği karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda hakemler çağrılmıyor, biz biraz iyi olduğumuzda oyunumuzu kırmak için kararlar veriliyor.

Başkanımız federasyona gittik ve VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini ifade etti. Bu talebin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük.

Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara dur deme vakti geldi. Ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bundan sonra bizimle uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar.Bu şekilde devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız.”