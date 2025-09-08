Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer çalımı! Görüşmeler hız kazandı

Beşiktaş, Trabzonspor'un da talip olduğu Kayserispor'un sağ beki Gökhan Sazdağı içind devreye girerek transfer görüşmelerinde önemli mesafe katetti.

Trabzonspor'un sağ bek rotasyonunu güçlendirmek üzere transfer girişimlerinde bulunduğu Gökhan Sazdağı için Beşiktaş da devreye girdi.

BEŞİKTAŞ GÖKHAN SAZSAĞI İÇİN ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlı yönetim, Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile görüşmelerini hızlandırdı ve transfede önemli bir aşama katetti.

KAYSERİSPOR İLE SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 1 YIL KALDI

Kayserispor, 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Gökhan Sazdağı transferiyle ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

