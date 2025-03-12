Beşiktaş’tan Türk hakeme ‘Kırmızı kart’! Derbi için flaş hamleye hazırlanıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’tan Türk hakeme ‘Kırmızı kart’! Derbi için flaş hamleye hazırlanıyorlar

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim TFF’ye yaptığı başvurunun sonuçlanması için baskısını sürdürürken aksi bir karar çıkması durumunda yapılacak hamle ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi derbiye Türk hakemin atanması durumunda ses getirecek bir protestoya hazırlanıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanması sonrasında Başkan Serdal Adalı bir açıklama yapmış ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına da yabancı hakem istediklerini söylemişti.

Ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu yönde başvuruda bulunulduğu belirtilmişti. Hem federasyon kanadından gelen belirsiz açıklamalar hem de Zorbay Küçük'ün yönetimi bardağı taşırdı.

MAÇA ÇIKILACAK AMA...

Türkiye'de yer alan habere göre, tribünler "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" diye inledi. Siyah beyazlı yönetim de olağanüstü toplandı. Eğer Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda dünyada büyük ses getirecek bir hareket gelecek.

Siyah beyazlı oyuncular formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto etmek istiyor. Yöneticilerin bu fikri değerlendirmeye aldıkları öğrenildi. Yönetim, eşitlik ilkesi gereğince acil olarak Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını bekliyor.

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