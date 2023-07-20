Beşiktaş'tan UEFA harekatı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş transferde hızını arttırdı. Siyah-beyazlılar yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirmeye çalıştırıyor.

Beşiktaş; Lyanco, Amartey ve Jean Onana'yla anlaşması sonrasında 3 ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için kadroları vermek için son tarih ise 21 Temmuz Cuma günü ve Beşiktaş'ın bu transferleri listeye yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Konferans Ligi'nin gelecek turlarında takımlar kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.