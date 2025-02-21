Beşiktaş'tan yabancı hakem talebi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı "Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray derbisinde istiyoruz." dedi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇINA AYNI HAKEMİ İSTİYORUZ"

Adalı "Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının yabancı hakem tarafından yönetilmesini de değerlendiren Başkan Adalı, "Federasyon Başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Bizde aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" şeklinde konuştu.

Basının önüne çok fazla çıkan bir başkan olmadığını hatırlatan Adalı, "Ben çok konuşan birisi değilim. Çok konuşmanın da Beşiktaş’a bir fayda getireceğine inanmıyorum. Biz Beşiktaş olarak hem bizim hem de kimsenin hakkının yenmesini istemiyoruz. Hiç böyle bir camia olmadık. Federasyon daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de en azından dinleme fırsatı bulabilirdik" açıklamalarında bulundu.